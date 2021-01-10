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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الأمريكية تعتقل «ذى القرنين» المتهم باقتحام الكونجرس

الأحد 10/يناير/2021 - 10:21 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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اعتقلت قوات الشرطة الأمريكية، جاك إنجلي، الذي ظهر بقرني جاموس خلال اقتحام مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي في واشنطن، بعد عملية بحث لم تكن سهلة.

ويقوم فريق الـ إف بى أى، بجهود مكثفة لمطاردة عشرات نشر صورهم في موقعه، وقال إنه يسعى لاعتقالهم، عقب اقتحام الكونجرس.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن الاسم الحقيقى لأنجلى هو جاكوب إينثونى من ولاية أريزونا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المحققين يشتبهون بأن إنجلى واحد ممن حطموا نوافذ في المبنى، وتسلل من إحداها إلى الكونجرس عنوة.

كما ألقت الشرطة القبض على آدم جونسون، الذي ظهر في صورة وهو يحمل منصة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعد أن اقتحم مكتبها وسرقها منه كغنيمة.

وكانت وزارة العدل الأمريكية، أعلنت عن اعتقال إنجلي الذي أصبح شهيرا بلقب "ذو القرنين" بعد ظهوره بهما وهو عاري الصدر، مطلي الوجه بألوان العلم الأمريكي، ومعتمرا قبعة من فرو حيوان، وهو متهم الآن بدخوله تسللًا إلى مكان محظور، من دون تصريح قانوني، مارس فيه عنفًا وسلوكًا غير منضبط إشارة إلى الكابيتول وعبثه فيه.

فيما اقتادت الشرطة سارق منصة بيلوسى إلى سجن في ولاية فلوريدا، بعد مثوله أمس أمام قاضٍ طلب أن يمثل، غدًا الإثنين، أمام محكمة في مدينة تامبا بفلوريدا، وفقا لموقع صحيفة Tamps Bay Times الأمريكية.

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