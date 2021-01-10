إعادة فتح طريقي «30 يونيو» و«الإسماعيلية-بورسعيد»

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إعادة فتح طريق 30 يونيو والإسماعيلية المتجه لبورسعيد أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية، مناشدة الجميع الإلتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم والالتزام بالسرعة المكررة.ونشرت الإدارة العامة للمرور عدد من سيارات الاستغاثة على الطرق والمحاور لمساعدة قائدي السيارات في حالة تعرضهم لحوادث بسبب الشبورة المائية، كما خصصت رقم تليفون 01221110000، لمساعدة السائقين.