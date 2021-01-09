مخطوطات أثرية تكشف دبلوماسية وعلاقات مصر الفرعونية بالدول الأخرى

قال علماء مصريات إن الرسائل الخاصة بالفراعنة تكشف عن ممارستهم للدبلوماسية والسياسة مع الأمم الأخرى بشكل محترف منذ أكثر من 3300 عام قبل الميلاد.وأضاف موقع قناة "ناشيونال جيوجرافيك" الناطق بالإنجليزية، أن رسائل فترة العمارنة توضح لنا كيف عملت الدبلوماسية المصرية، وتكشف عن كيفية مناورة وتشكيل التحالفات السياسية.وأكد التقرير أن المجموعة التي غيرت علم المصريات هي بلا شك تلك الموجودة في رسائل العمارنة، حيث اعتبرت 382 لوحًا طينيًا أقدم وثائق الدبلوماسية التي تم العثور عليها على الإطلاق.وأشارت التقرير إلى أن هذه الرسائل كتبت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وهي تتكون من مراسلات بين الفراعنة وملوكهم المنافسين، البابليين والآشوريين والحيثيين والميتانيين، بالإضافة إلى رسائل من ملوك آخرين كانوا خاضعين للحكم المصري، بدءًا من عهد أمنحتب الثالث (1390-1353 قبل الميلاد)، ملك مصر العظيم للبناء، يتتبع الأرشيف أيضًا عهد ابنه إخناتون (1353-1336 قبل الميلاد)، الذي هزت ثورته الدينية مصر القديمة لجيل كامل.كما تفتح الرسائل نافذة أيضا على الأسرة الثامنة عشر في مصر وتعطي لمحة تفصيلية عن شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط في أواخر العصر البرونزي، تمامًا كما كانت مصر تعزز عظمتها وبدأت قوة الآشورين الجديدة في الازدهار.كما قدمت الرسائل أيضًا نظرة ثاقبة على التعقيد المتزايد للدبلوماسية الدولية حيث أدى نمو الإمبراطوريات الكبيرة التي تتصارع للسيادة إلى خلق الحاجة إلى نظام من القواعد، وأعطت بيانات العمارنة للمؤرخين رؤى لا مثيل لها حول كيفية عمل هذه القواعد المبكرة.