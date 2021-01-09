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تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020 بالرقم الوطني ورقم الجلوس

السبت 09/يناير/2021 - 10:16 م
الشهادة السودانية
الشهادة السودانية
رغدة محمد
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نتيجة الشهادة السودانية 2020 تشغل بال العديد من أولياء الأمور الطلبة والطالبات السودانين بعد انتهاء امتحانات الثانوية السودانية وسط حالة من التوتر والقلق من ظهور نتائج مخيبة للآمال عكس المتوقع لأولادهم وبناتهم، كونها تُمثل المفصل في تحديد توجه الطالب الجامعي فيما بعد.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020 بالرقم الوطني ورقم الجلوس

ومن المقرر اعتماد النتيجة ثم رفعها على الموقع الرسمي للوزارة عبر شبكة الإنترنت.

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020 ( اضغط هنا )

ويمكن معرفة نتائج امتحانات الشهادة السودانية 2020 عبر زيارة الرابط المرفق في الأسفل ثم كتابة رقم جلوس الطالب ورمز التحقق مع بدء تحميل الدرجات والبيانات.

وفي السياق، نفت مصادر في وزارة التربية والتعليم، الأنباء التي تروج منذ أيام على صفحات عبر فيسبوك ومواقع التواصل، حول تحديد موعد دقيق 100% لإعلان نتيجة الشهادة السودانية.

وأكدت المصادر الرسمية عدم صحة ما يُشاع حول تفعيل رابط نتائج الشهادة السودانية 2020 أو إعلانها خلال ساعات اليوم السبت أو الأسبوع الجاري، مرجحة أن يكون البيان الرسمي أول يناير.


خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020


يقدم الدستور لأبناء طلبة الثانوية العامة في السودان خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة السودانية 2020

 

 

1- قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنـــــــــا.

 

2- انقر على نتائج الشهادة السودانية.

 

3- اضف رقم الجلوس الخاص بك.

 

4- اضف الرقم الوطني.

 

5- انقر استعلام

 

6-  تظهر نتيجة الشهادة السودانية 2020

 

يذكر أن وزارة التربية والتعليم السودانية أكدت أنها عملت هذا العام على مراعاة الطلاب بجميع المحافظات بشكل غير مسبوق؛ نظرا للظروف الصعبة التي مرت بها البلاد بسبب الأزمة الصحية والكوارث.

 

 

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