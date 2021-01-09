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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

دوران شبرا يتحول لموقف «توك توك».. والأهالي يستغيثون

السبت 09/يناير/2021 - 08:13 م
دوران شبرا
دوران شبرا
احمد التمساح
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استغاث عدد من أهالي حي روض الفرج بالقاهرة من وجود مركبات التوك توك أمام دوران شوبرا الذي تحول لموقف خاص لسائقي التوك توك، الأمر الذي تسبب في انزعاج الأهالي، وطالبوا بضرورة إزالة السائقين لمكان آخر لمه يتسببون به من أزمات وازدحام لسكان الحى.

وطالب «محمد عيد» أحد السكان بضرورة نقل السائقين لمكان آخر مناسب لهم ومناسب لسكان الحى بسبب الأزمات الكثيرة التي تتم من خلالهم في الشوارع مثل الازدحام والمشاجرات بينهم.

وأشار أحمد، أحد سكان الحي، إلى ضرورة حل هذه المشاكل، ونقل سائقي التوكتوك إلى مكان آخر.

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