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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط 1450 تاجر مخدرات خلال أسبوع في المحافظات

السبت 09/يناير/2021 - 03:15 م
حملة أمنية
حملة أمنية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، خلال اسبوع عن ضبط (1352) قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1450) متهما.

ضبط القوات بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (8387٫83 كيلو جرام)، كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (160٫490 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (40،802 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون، وزنت (950 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (14٫26 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو، وزنت (1،495جرام)، (8261252) قرص مخدر مختلف الأنواع.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).

تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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