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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صور الأقمار الاصطناعية تظهر دمارا بمنشآت الأمم المتحدة للاجئين في إثيوبيا

السبت 09/يناير/2021 - 05:15 م
صورة القمر الصناعي
صورة القمر الصناعي
وكالات
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أظهرت الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية دمارا لحق بمنشآت الأمم المتحدة ووحدة رعاية صحية ومدرسة ثانوية ومنازل في مخيمين يأويان لاجئين إريتريين في اقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، ما يدحض المزاعم الحكومية بأن الصراع في الإقليم المنشق انتهى بشكل كبير.

والصور الثماني التي التقطتها شركة "بلانت لابس" الأمريكية هي لمخيمي هيتساتس وشيميلبا. وكان المخيمان يستضيفان نحو 25 ألف وثمانية آلاف لاجئ على التوالي قبل اندلاع صراع في الإقليم قبل شهرين، بحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

وأعلنت حكومة إثيوبيا الانتصار على المنشقين في 28 نوفمبر الماضي بعدما سيطرت القوات الاتحادية على العاصمة الإقليمية ميكيلي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

تورطت القوات الإريترية في القتال وهي متهمة بنهب مؤسسات تجارية واختطاف لاجئين، بحسب ما قاله عمال إغاثة ودبلوماسيون بإيجاز عن الوضع.

ونفت حكومتا اديس أبابا وأسمرة تورط قوات إريترية في الصراع.

وتقول الأمم المتحدة إن القتال لايزال مندلعا في العديد من مناطق تيجراي في الشهرين الماضيين. ولايزال دخول المنطقة ممنوعا على الصحفيين والمحللين المستقلين، مما يجعل من الصعب التحقق من الأحداث.

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