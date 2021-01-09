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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية العراقية تعرب عن أسفها ورفضها قرار الخزانة الأمريكية بحق رئيس الحشد

السبت 09/يناير/2021 - 03:26 م
الخارجية العراقية
الخارجية العراقية
مروة عنبر
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أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن استغرابها من القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وأكدت الخارجية العراقية، فى بيان لها اليوم، وصل لـ"الدستور" نسخة منه، أن القرار مثل مفاجأة غير مقبولة.

وأشارت الخارجية إلى أنها ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق أسماء عراقية، والعمل على معالجة تبعات ذلك.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أعلن أمس الجمعة، عن فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، ومستشار الأمن القومي السابق، فالح الفياض، لصلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

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