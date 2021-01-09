ضبط 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في 4 محافظات

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، خلال أسبوع عن ضبط 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق مديريات أمن "الجيزة – الإسكندرية – الغربية – كفرالشيخ"، بإجمالى مضبوطات 7 قطع سلاح نارى "بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – 2 مسدس - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة"، كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة – تبديد - سلاح نارى".يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.