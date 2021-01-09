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السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مساءلة ترامب.. البيت الأبيض يحذر: ستزيد الانقسام بين الأمريكيين

السبت 09/يناير/2021 - 12:25 م
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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حذر البيت الأبيض من أن اتخاذ خطوة مساءلة الرئيس المنتهى ولايته دونالد ترامب، لن تؤدي سوى تعميق الشرخ بين الأمريكيين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري، إن مساءلة ترامب مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.

وفى السياق، أوضح السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، اليوم السبت، أن عزل ترامب في مثل هذه الظروف سيؤدي إلى مزيد من الانقسام، كما سيضعف مؤسسة الرئاسة نفسها.

وقال جراهام "آمل أن يكون للرئيس المنتخب جو بايدن نفس الآراء، وأن يتحدث علانية حتى نتمكن من المضي في انتقال منظم للسلطة".

تأتى تلك التصريح بالتزامن مع إطلاق النواب الديمقراطيين في الكونجرس حراكا من أجل عزل ترامب عن الحكم فورا، بعد أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي.

ونصت مسودة خاصة بالمساءلة، على أن الرئيس تورط في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وأشارت المسودة التي صاغها الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب إلى أن الرئيس أدلى عمدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونجرس، وأنه سيظل يعتبر تهديدا إذا سمح له بالبقاء في المنصب.

كما طالبت الوثيقة بمساءلة ترامب بناء على بند واحد هو التحريض على تمرد، مشيرة إلى أنه عرض الأمن الأمريكي ومؤسسات الحكومة إلى خطر كبير.

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