أدمن «الثانوية التراكمية» يطالب بتخفيف المناهج أسوة بالعام الماضي

أكد محمد شاكر أدمن جروب الثانوية التراكمية، أن مطلب أولياء الأمور الطلبة بتخفيف المنهج الدراسي للصف الثالث الثانوي العام، مطلب عادل ومشروع، في ظل انتشار الفيروس بصورة أكبر مقارنة بالعام الماضي.وأضاف شاكر، أنه لولا خطورة الموقف ما تم تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة الصفوف إلى أجل غير مسمى، واتاحة عدة مقترحات من أهمها إمكانية إقامة امتحان واحد فى نهاية العام، موضحا أن الموقف أصعب من العام الماضي، ومع ذلك الوزارة قامت بمراعاة الظروف وتم حذف أجزاء من المناهج للطلاب.وكشف أدمن التراكمية، أنه بالرغم من أن العام السابق بدأ فى ظروف طبيعية عن العام الحالى والعام الحالي تم تأجيل الدراسة بدأت فى منتصف أكتوبر، والمنصات التعليمية تأخرت شهرين عن بدء الدراسة، وكذلك ايضًا تم إغلاق مجموعات التقوية والسناتر والدروس الخصوصية نتيجة للانتشار الشديد للفيروس.وطالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تتم معاملة هذه الدفعة مثل دفعة العام الماضي، 20202019، حيث تم إلغاء أجزاء من المنهج فى كافة المواد مع العلم أن ظروف العام السابق كانت أقل خطورة، وتساءل قائلا إلى متى تتم معاملة دفعة التابلت على أنها دفعة مرفهة مع العلم أنهم أكثر دفعة تعرضت للظلم؟.