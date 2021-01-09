الأنبا بيجول يستقبل أسقفي أسيوط وبني سويف

استقبل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، الانبا يؤأنس أسقف أسيوط والأنبا غبريال أسقف بني سويف؛ وذلك بمقر دير المحرق بأسيوط؛ جاء ذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الميلاد المجيد وسط انتشار الموجة الثانية من كورونا المستجد، واتخاذ الكنيسة عدة إجراءات احترازية خلال الاحتفالات.ويُعتبر عيد الميلاد المجيد ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.