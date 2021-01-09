غدًا.. انطلاق مختبر تطبيقي للمسرح بتونس

ينطلق غدا الأحد بتونس، مختبر نظري وتطبيقي متخصص في مسرح الشارع بإدارة الباحث والمخرج المسرحي نزار الكشو، بمناسبة اليوم العربي للمسرح، ومن المقرر الافتتاح بدار الثقافة "السليمانية" بالمدينة العتيقة ويقدم في الافتتاح التجربة المسرحية "فني رغما عني".ويعد "مختبر البحث والتطوير في مسرح الشارع" هو لقاء أسبوعي يقام يوم الأحد من كل أسبوع، يستهدف الفاعلين والمهتمين والمختصين بفنون الشارع عامة وبمسرح الشارع بصفة خاصة.كما سيقام كل شهر لقاء دوري للاحتفاء بإحدى التجارب سواء كانت فردية، أو جماعية، وسيتم مناقشتها على المستوى الفكري والجمالي والفني من قبل بعض المتخصصين.يذكر أن المختبر هو فضاء حر للتفكير والتطوير ومجال للبحوث النظرية والتطبيقية حول شئون مسرح الشارع انطلاقا من عدة محاور وهي؛ إدراك المفهوم والبحث في التعريفات والماهيات والحرص على تدقيقها، ضبط المنطلقات التاريخية وأساسيات مسرح الشارع، ومشاهدة العروض "بصفة مباشرة أو تسجيلات بطريقة الفيديو" والتدرب على تحليلها ومناقشتها، بالإضافة إلى التعرف على التجارب الوطنية والانفتاح على التجارب العالمية، وإنجاز تمارين تطبيقية في كل العناصر المكونة للفعل الدرامي في مسرح الشارع.ويهدف المختبر إلى تطوير التجارب التونسية في مسرح الشارع وتدعيمها، تكريم الشخصيات والأفراد والمجموعات والجمعيات والنوادي، دراسة أهم التجارب في مسرح الشارع وتحليلها، التعريف بمفهوم وقواعد وأنواع مسرح الشارع، والإسهام في نشر مسرح الشارع من خلال التكوين الفكري والتقني والحرفي في مسرح الشارع.