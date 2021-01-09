رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. انطلاق مختبر تطبيقي للمسرح بتونس

السبت 09/يناير/2021 - 11:03 ص
نزار الكشو
نزار الكشو
آلاء حسن
طباعة
ينطلق غدا الأحد بتونس، مختبر نظري وتطبيقي متخصص في مسرح الشارع بإدارة الباحث والمخرج المسرحي نزار الكشو، بمناسبة اليوم العربي للمسرح، ومن المقرر الافتتاح بدار الثقافة "السليمانية" بالمدينة العتيقة ويقدم في الافتتاح التجربة المسرحية "فني رغما عني".

ويعد "مختبر البحث والتطوير في مسرح الشارع" هو لقاء أسبوعي يقام يوم الأحد من كل أسبوع، يستهدف الفاعلين والمهتمين والمختصين بفنون الشارع عامة وبمسرح الشارع بصفة خاصة.

كما سيقام كل شهر لقاء دوري للاحتفاء بإحدى التجارب سواء كانت فردية، أو جماعية، وسيتم مناقشتها على المستوى الفكري والجمالي والفني من قبل بعض المتخصصين.

يذكر أن المختبر هو فضاء حر للتفكير والتطوير ومجال للبحوث النظرية والتطبيقية حول شئون مسرح الشارع انطلاقا من عدة محاور وهي؛ إدراك المفهوم والبحث في التعريفات والماهيات والحرص على تدقيقها، ضبط المنطلقات التاريخية وأساسيات مسرح الشارع، ومشاهدة العروض "بصفة مباشرة أو تسجيلات بطريقة الفيديو" والتدرب على تحليلها ومناقشتها، بالإضافة إلى التعرف على التجارب الوطنية والانفتاح على التجارب العالمية، وإنجاز تمارين تطبيقية في كل العناصر المكونة للفعل الدرامي في مسرح الشارع.

ويهدف المختبر إلى تطوير التجارب التونسية في مسرح الشارع وتدعيمها، تكريم الشخصيات والأفراد والمجموعات والجمعيات والنوادي، دراسة أهم التجارب في مسرح الشارع وتحليلها، التعريف بمفهوم وقواعد وأنواع مسرح الشارع، والإسهام في نشر مسرح الشارع من خلال التكوين الفكري والتقني والحرفي في مسرح الشارع.

موضوعات متعلقة

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

«الصحة» تحذر: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة لكورونا

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 9-1-2021

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

الصور

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

image description

«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

الأكثر قراءة

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

مبيعات روايات هارى بوتر تحدث طفرة فى التسوق عبر الإنترنت فى بريطانيا

مواعيد القطارات اليوم السبت 9-1-2021

دراسة: بدانة النساء قبل الولادة تعرض أبناءها للعقم مستقبلًا

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

صدور المجموعة القصصية «إكرام الأرملة دفنها» لأيمن جبر

«رسائل لم يكتبها جبران» على طاولة مركز الحرية للإبداع

غدًا.. انطلاق مختبر تطبيقي للمسرح بتونس

وزيرة الثقافة تنعى الموسيقار خالد فؤاد: كان أبًا لكثير من المبدعين