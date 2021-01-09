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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

1952 إصابة بكورونا في الفلبين

السبت 09/يناير/2021 - 10:49 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، تسجيل 1952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 485 ألفا و797 إصابة.

ووفقا لصحيفة "فلبين ستار" المحلية، فإن عدد الإصابات الجديدة الذي أعلنت عنه الوزارة اليوم هو أعلى عدد يُسجل منذ أكثر من 3 أسابيع.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد-19، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن المرض في الفلبين إلى 9 آلاف و398 حالة وفاة، فيما تعافي من الإصابة 291 شخصا آخر ليرتفع عدد المتعافين إلى 449 ألفا و615 شخصا.

يذكر أن الفلبين تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

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