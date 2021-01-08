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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

غدا.. استكمال محاكمة المتهمين بـ«خلية داعش بولاق»

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:09 م
عادل عبد العال
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تستكمل الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، غدا السبت برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور".

وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 أمن دولة كلا من المتهمين السيد محمد عبيد، هيثم محمد عبيد، أحمد عبد الغنى، أحمد مصباح قنديل.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول السيد محمد عبيد جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.

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