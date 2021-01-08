«الكرنب أكلتها المفضلة».. الوجه الآخر لأنجيلا ميركل

«شقتها في الدور الرابع»



«مرتبها أعلى من الاطباء بقليل»



«زوجى بيغسل».. الحياة مشاركة



ميركل «ست بيت شاطرة»



أكلتها المفضلة..«سجق وكرنب»



أنجيلا ميركل أو كما تلقب «المرأة الحديدية» تعد السيدة الأولى بألمانيا بل والعالم أجمع، حيث شغلت كثير من المناصب جعلتها الأكثر تأثيرًا في أوربا.«ميركل» باحثة في علم الكيمياء الفيزيائية، وحصلت في هذا التخصص على الدكتوراة، ثم دخلت عالم السياسة في أعقاب الحراك السياسي الذي دار في ألمانيا الشرقية بالعام 1989 إبان سقوط سور برلين.وبعيدًا عن السياسية نسلط الضوء على الحياة الشخصية والجانب غير المرئي من حياة السيدة الأولى بألمانيا.تسكن المستشارة الألمانية في عمارة سكنية ببرلين، حيث تقع شقتها في الدور الرابع، وقد فضلت، وزوجها يواخيم زاور، أستاذ الكيمياء في جامعة "هومبولدت"، العيش في شقتهما الخاصة، بدلا عن السكن الحكومي.من الأمور التي لا يعلم عنها الكثير، هو أن مرتب المستشارة ميركل أعلى بواقع 10% عن مرتب الأطباء، وأقل من مرتب الرئيس الألماني بـ11%.من التصريحات التى أثارت الجدل للمستشارة ميركل، هو عندما صرحت فى احد المؤتمرات، أن زوجها يساعدها فى الأعمال المنزلية قائلة "زوجي يغسل الملابس ويتولي هذا الأمر، وعادة يقوم بفعل ذلك في وقت المساء ".تعشق السيدة الاولى التسوق، وتلبية إحتياجات بيتها بنفسها، فقد شوهدت أكثر من مرة بالأسواق، وفى احد التصريحات قالت:"أنا زوجة وام لابد ان أوفق بين العمل والبيت".يعتبر السجق والكرنب من الاطعمة المفضلة للمستشارة الالمانية، فعند تواجدها باى مطاعم يعتبر "السجق" الطلب الأول والأخير، بالإضافة الى الكرنب.