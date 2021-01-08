«سابتله البيت».. سباك يشنق نفسه لخلافات مع زوجته في المعصرة

انتحر سباك شنقًا داخل شقته بمنطقة المعصرة بسبب ترك زوجته المنزل إثر خلافات زوجية.تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغا من عمليات النجدة بوجود شخص منتحر بشقته، وبالانتقال والفحص تبين وفاة محمدعبدالفتاح أحمد مطاوع، 36 سنة، سباك، إثر شنق نفسه بشريط من القماش معلق بسقف غرفته، وذلك بسبب وجود خلافات زوجية مع زوجته صباح محمود، المقيمة طرف أهلها منشية البكري وبسؤال شقيقه أحمد، 37 سنة، سباك، قرر أن شقيقه مقيم بمفرده لوجود خلافات زوجية مع زوجته قامت على إثرها بترك المنزل منذ فترة.وبسؤال أحد الجيران أيد ما جاء بأقوال شقيقه، حيث شاهد ذلك الشخص من الشباك المطل على الشارع مشنوقا، وأضاف أن العقار مكون من 5 طوابق وأن المتوفى مقيم في الدور الأرضي، وجار تحرير المحضر وتم إخطارالنيابة العامة.