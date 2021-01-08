«فايزر - بايونتيك» تؤكد فعالية لقاحها ضد السلالة البريطانية والجنوب إفريقية من كورونا
الجمعة 08/يناير/2021 - 01:25 م
هبه محمدطباعة
أعلنت شركة تصنيع الأدوية فايزربايونتيك، اليوم الجمعة، أن لقاحها يتمتع بفعالية ضد السلالة البريطانية والجنوب إفريقية من فيروس كورونا المتحور.
وكان قد أكد العلماء أن طفرة فيروس كورونا «كوفيد-19» الجديدة الناشئة في جنوب أفريقيا أكثر خطورة من الطفرة البريطانية، على الرغم من أن العواقب غير معروفة.
إنجلترا هي الوحيدة التي تقوم بتلقيح السكان بدواءين، وهما بيفيزر – بيو إن تك وعقار أسترازينكا أوكسفورد، ولكن على الرغم من ذلك، فإن العدوى لا تتوقف عن الزيادة بسبب الطفرتين الجديدتين لفيروس كورونا كوفيد-19 التي تنتشر في البلاد.
وكان قد أكد العلماء أن طفرة فيروس كورونا «كوفيد-19» الجديدة الناشئة في جنوب أفريقيا أكثر خطورة من الطفرة البريطانية، على الرغم من أن العواقب غير معروفة.
إنجلترا هي الوحيدة التي تقوم بتلقيح السكان بدواءين، وهما بيفيزر – بيو إن تك وعقار أسترازينكا أوكسفورد، ولكن على الرغم من ذلك، فإن العدوى لا تتوقف عن الزيادة بسبب الطفرتين الجديدتين لفيروس كورونا كوفيد-19 التي تنتشر في البلاد.