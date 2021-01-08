ضبط مسجل يتاجر في العملات الأجنبية بالفيوم

ضبطت مباحث الأموال العامة بمحافظة الفيوم، شخصا بحوزته مبالغ مالية بقصد الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.و تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الفيوم أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة أطسا، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز، حال قيادته إحدى السيارات، وضبط بحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية – محلية)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.