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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2435 إصابة جديدة و48 وفاة بكورونا في باكستان

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:50 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
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سجلت باكستان 2435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 497 ألفا و510 أشخاص.

وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 48 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و558 وفاة.

وأضاف المركز أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تماثل 3313 شخصا للشفاء.

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