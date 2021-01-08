الإحصاء: 644 مليون دولار واردات مصر من قطع غيار السيارات

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن استيراد قطع غيار سيارات بقيمة 644.8 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 674.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 30 مليون دولار خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات سيارات ركوب بلغت 2.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل ملياري دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.