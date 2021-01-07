التصريح بدفن أم ورضيعها لقيا مصرعهما فى حريق بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر بالتصريح بدفن سيدة ونجلها لقى مصرعهما اليوم فى حريق شقتهم السكنية بالشروق.ولقيت سيدة مصرعها فور وصولها المستشفى لتلقى العلاج بعد إصابتها بحروق بالغة هى ورضيعها فى حريق شقتها السكنية بالشروق.تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الشروق بالقاهرة، الخميس، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية والتهمها بالكامل.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالشروق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمنع امتداد الحريق للشقق المجاورة.تحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة سير التحقيقات.