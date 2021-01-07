عبدالرحيم أحمد ينتهي من كتابة سيناريو «طفل المستقبل»

انتهى الكاتب والسيناريست عبدالرحيم أحمد، من كتابة سيناريو مسلسل جديد يحمل اسم "طفل المستقبل"، الذي يناقش عدة موضوعات في فترة الطفولة من زاوية الطفل بطل العمل.وقال عبدالرحيم، في بيان اليوم، إنه جار خلال الفترة الحالية التحضير لمسلسل "طفل المستقبل" وستقوم بإنتاجه إحدى شركات الإنتاج السينمائي، حيث تعكف على اختيار فريق العمل وترشيح أبطاله.وأضاف عبدالرحيم أحمد أن المسلسل يرصد قصصا واقعية عانى منها عدد من الأطفال، وحرص على رصد مشاكلهم في إطار درامي منها نظرة الكبار لهم واعتقاد أن ذكاءهم محدود لصغر سنهم، والاعتماد على النفس واحترام رأيهم في اختيار ملابسهم وغيرها من الموضوعات التي يرويها الأطفال من خلال بطل العمل.وأشار عبدالرحيم إلى أن المسلسل من المنتظر البدء في تصويره في مارس المقبل، تمهيدًا لعرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.من جهة أخرى، انتهى السيناريست عبدالرحيم أحمد مؤخرا من كتابه مسلسل الرسوم المتحركة "أبطال من كرتون"، ويتميز العمل بطابع خليجي ونكهة مصرية من وجهة نظر شبابية، ويضم عددا من الفنانين والوجوه الشابة، وتدور أحداثه "حول الشاب الموهوب "رنان".