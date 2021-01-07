«الكابيتانو» في البرلمان.. السيرة الذاتية لحسام غالي

يعد حسام غالي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أحد أبرز الأسماء البارزة في قائمة المعينين بمجلس النواب.وتستعرض "الدستور" أبرز ملامح السيرة الذاتية لـ«الكابيتانو» حسام غالي:ولد حسام غالي في 15 ديسمبر 1981 وهو لاعب كرة قدم مصري سابق، لعب لعدة أندية أبرزها الأهلي وفينورد الهولندي وتوتنهام وديربي كاونتي الإنجليزيين والنصر السعودي مرتين وليرس البلجيكي.وبدأ اللعب في نادى بيلا، ثم انضم للنادي الأهلي للناشئين ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول، ثم بدأ أول طريق الاحتراف في نادي فينورد الهولندي ثم توتنهام الإنجليزي.ثم احترف بنادي ديربي كاونتي بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وانتقل بعدها إلى نادي النصر السعودي لثلاث مواسم. ثم انتقل للنادي الاهلي وأصبح كابتن الفريق وعاد إلى النصر عام 2017.وانتقل حسام غالي إلى فينورد عام 2003 واستمر معه حتى 2006، ثم لعب غالي لتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2006 و2009، وتخللها فترة إعارة إلى ديربي كاونتي.وانتقل غالي لنادى النصر السعودي بعد أزمة مع جماهير توتنهام إثر إلقاء قميص الفريق في وجهه المدرب السابق مارتن يول عندما أشركه في بداية الشوط الثاني ثم سحبه مرة أخرى بعدها بسبع دقائق، فاز مع الأهلي ببطولة أفريقيا 2001 والسوبر الأفريقي 2002، ولقنه جمهور الأهلي بالـ«الكابيتانو» لحمله شارة القيادة في الفريق وشخصيته القيادية ومواقفه الرجولية داخل وخارج الملعب.وشارك غالي في 55 مباراة دولية مع منتخب مصر، لعب أولى مبارياته في عام 2002، وشارك في بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2004 وكذلك كأس الأمم الأفريقية 2010 (التي فاز بها).وقرر حسام غالي الاعتزال رسميًا عن لعب كرة القدم في مايو 2018، حيث أقيمت مباراة الاعتزال مع فريق أياكس الهولندي على ستاد هزاع بن زايد في الإمارات، وانتهت المباراة لصالح الأهلى بالتقدم على أياكس الهولندي بهدف واحد فقط.وبعد الاعتزال تولى حسام غالى منصب مدير الكرة لفريق الجونة الذى يشارك بالدورى الممتاز وقاده لتحقيق نتائج جيدة قبل أن يقررالرحيل لتفكيره فى خوض انتخابات النادى الأهلى المقبلة.