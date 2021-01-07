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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي المعادي يغلق عددا من «الكافيهات» لمخالفة إجراءات كورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 01:19 م
حي المعادي
حي المعادي
مصطفى عبدالله
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نفذ حي المعادي بمحافظة القاهرة، حملة على المخالفات ولرفع وإزالة الانشغالات وتم غلق وتشميع عدد من "الكافيهات" بشارع 108 دمشق، وشارع مصر حلوان الزراعي وشارع الزهراء، وتم ضبط 13 شيشة و18 كرسيا، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي.

كما أجرى الحي حملة على المحلات و"الكافيهات" والأماكن الترفيهية، و"السناتر" التعليمية المخالفة للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كافة التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات وتغريم المخالفين بالغرامة الفورية وتنفيذ القرار بكل حسم.

والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، للحفاظ علي أمن وسلامة وصحة المواطنين، وشملت الحملة متابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم و"الكافيهات" الى جانب حذر تقديم الشيشة ومصادرة كافة المضبوطات المخالفة، وتم تحرير 15 مخالفة كمامة، ومصادرة 10 شيش، و40 كرسيا، وتم غلق 7 سناتر.

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