خبر سار.. لقاح «مودرنا» فعال ضد كورونا لمدة عامين

أعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية لتصنيع الأدوية، الخميس، عن خبر سار بخصوص لقاح فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن التطعيم قد يوفر حماية من الإصابة بالفيروس لعامين، وأوضحت الشركة أن نسبة الوقاية التي يوفرها اللقاح تبلغ 94,5%، وفقًا لقناة الحدث الإخبارية.واللقاح المطور بواسطة شركة "مودرنا" هو "لقاح RNA (أو الحامض النووي الريبوزي)"، ويعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم، ويبدأ اللقاح عندئذ بإنتاج بروتينات فيروسية وليس الفيروس بكامله، وهو أمر يعتبر كافيًا لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى، ومن المفروض أن يعوّد اللقاح الجسم على إنتاج أجسام مضادة وخلايا "T" يقاوم بواسطتها فيروس كورونا.و في السياق، وافقت المفوضية الأوروبية، مساء الأربعاء، على طرح واستخدام لقاح للوقاية من فيروس كورونا طورته شركة "مودرنا" الأمريكية في آخر خطوة في عملية الإقرار الأوروبية لهذا الإجراء.وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان لها: "بإقرار لقاح مودرنا، وهو الثاني المصرح به في الاتحاد الأوروبي، سيكون لدينا 160 مليون جرعة إضافية وستأتي المزيد من اللقاحات".