أسقف سيناء الجنوبية يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السمائيين

ترأس الأنبا أبو للو أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسيناء الجنوبية، مساء أمس قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ.واقتصرت الصلوات على كهنة الإيبارشية وعدد من الشمامسة، دون حضور شعبي، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتمتنع الإيبارشيات اليوم عن استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد، واقتصارها على استقبال التهنئة من خلال المكالمات الهاتفية.وتسببت الموجة الأولى من فيروس كورونا في إلغاء احتفالات عيد الميلاد؛ فاحتفلت الكنائس المسيحية بالعيد في أجواء غير مسبوقة وسط إجراءات احترازية في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا.