بالتزامن مع الاحتفال به.. أبرز المعلومات عن عيد الميلاد المجيد
الخميس 07/يناير/2021 - 08:30 ص
مونيكا جرجس- تريزة شنودةطباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس بعيد الميلاد المجيد وسط انتشار الموجة الثانية من كورونا المستجد، واتخاذ الكنيسة عده إجراءات احترازيه خلال الاحتفالات.
ويستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن عيد الميلاد المجيد:-
- يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.
- تحتفل به الكنائس الغربية في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي أما الكنائس التى تتبع التقويم الشرقي فتحتفل به في 7 يناير.
- يترأس البابا تواضروس الثاني والأساقفة قداس العيد ليلة 7 يناير بالكنائس المختلفة.
- تسمى ليلة العيد باسم برامون عيد الميلاد المجيد.
ويستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن عيد الميلاد المجيد:-
- يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.
- تحتفل به الكنائس الغربية في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي أما الكنائس التى تتبع التقويم الشرقي فتحتفل به في 7 يناير.
- يترأس البابا تواضروس الثاني والأساقفة قداس العيد ليلة 7 يناير بالكنائس المختلفة.
- تسمى ليلة العيد باسم برامون عيد الميلاد المجيد.