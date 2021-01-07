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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا منذ 5 شهور

الخميس 07/يناير/2021 - 05:38 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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سجلت الصين، اليوم الخميس، أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا في أكثر من خمسة أشهر، تتصدرها زيادة الإصابات في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين.

وسجل الإقليم 51 من بين 52 إصابة محلية أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، مقارنة مع 20 حالة سجلت في الإقليم في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة في الصين بلغ 63 مقارنة مع 32 في اليوم السابق، في أكبر زيادة في الحالات اليومية منذ 30 من يوليو عندما تم تسجيل 127 حالة.

وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا 79 حالة إصابة خالية من الأعراض، صعودا من 64 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين منذ بدء التفشي في أواخر عام 2019 إلى 87278 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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