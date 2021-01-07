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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

داو جونز وستاندرد أند بورز يغلقان مرتفعين

الخميس 07/يناير/2021 - 12:17 ص
ستاندرد أند بورز
ستاندرد أند بورز
وكالات
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أغلق المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد أند بورز 500 على ارتفاع، مسجلين مستويات غير مسبوقة مساء الأربعاء، مع شراء المستثمرين بكثافة في أسهم الشركات المالية والصناعية مراهنين على فوز الديمقراطيين بمقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ بما يمهد لمزيد من التحفيز المالي والإنفاق على البنية التحتية.

لكن سوق الأسهم الأمريكية قلصت مكاسبها وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا بعد أن اقتحم متظاهرون مبنى الكونجرس الأمريكي اليوم في مسعى لقلب نتيجة الانتخابات التي خسرها الرئيس دونالد ترامب أمام منافسه جو بايدن. وتدخلت الشرطة شاهرة البنادق ومستخدمة الغاز المسيل للدموع.

وقال تيم جريسكي، كبير مخططي الاستثمار لدى إنفرنس كاونسل في نيويورك، "لم يكن تراجعا حادا للسوق. كان هناك مشترون أيضا. المشهد صادم بعض الشيء أن يرى المستثمرون ذلك على التلفزيون.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 437.8 نقطة بما يعادل 1.44 بالمئة ليصل إلى 30829.4 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 21.34 نقطة أو 0.57 بالمئة مسجلا 3748.2 نقطة، ونزل ناسداك 78.17 نقطة أو 0.61 بالمئة إلى 12740.79 نقطة.

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