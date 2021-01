مواقيت الصلاة اليوم فى مصر 7-1-2021

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس

يتساءل المسلميين المصريين وغير المصريين (المغتربين) عن مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 7 - 1 - 2021، حرصًا منهم عن إقامة الصلاوات في أوقاتها، حيث يأمر الدين الإسلامي باحترام أوقات الصلاة، ولكي يتأكد المسلمون أيضًا من أنه مازالت المساجد مفتوحة أمامهم خاصة بعد زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد من جديد في مص.وننشر لكم توقيتات الصلاة، الخمس، بناءً على نشرة دار الإفتاء المصرية، بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.مواقيت الصلاة في القاهرة والجيزة(الفجْر 5:20 AM - الشروق 6:52 AM - الظُّهْر 12:01 PM - العَصر 2:51 PM - المَغرب 5:10 PM - العِشاء 6:33 PM).الإسكندرية (الفجْر 5:27 AM - الشروق 7:00 AM - الظُّهْر 12:06 PM - العَصر 2:54 PM - المَغرب 5:13 PM - العِشاء 6:37 PM).الفيوم (الفجْر 5:21 AM - الشروق 6:52 AM - الظُّهْر 12:03 PM - العَصر 2:54 PM - المَغرب 5:13 PM - العِشاء 6:35 PM).الإسماعيلية (الفجْر 5:16 AM - الشروق 6:49 AM - الظُّهْر 11:57 AM - العَصر 2:46 PM - المَغرب 5:05 PM - العِشاء 6:28 PM).بورسعيد (الفجْر 5:17 AM - الشروق 6:50 AM - الظُّهْر 11:57 AM - العَصر 2:44 PM - المَغرب 5:03 PM - العِشاء 6:27 PM).مواعيد الصلاة اليوم في مصرالأقصر (الفجْر 5:09 AM - الشروق 6:37 AM - الظُّهْر 11:55 AM - العَصر 2:54 PM - المَغرب 5:14 PM - العِشاء 6:33 PM).مرسى مطروح (الفجْر 5:37 AM - الشروق 7:11 AM - الظُّهْر 12:17 PM - العَصر 3:04 PM - المَغرب 5:23 PM - العِشاء 6:47 PM).العريش (الفجْر 5:11 AM - الشروق 6:44 AM - الظُّهْر 11:51 AM - العَصر 2:39 PM - المَغرب 4:57 PM - العِشاء 6:21 PM).مواقيت الصلاة اليومشرم الشيخ (الفجْر 5:05 AM - الشروق 6:35 AM - الظُّهْر 11:49 AM - العَصر 2:43 PM - المَغرب 5:03 PM - العِشاء 6:23 PM).دمنهور (الفجْر 5:24 AM - الشروق 6:57 AM - الظُّهْر 12:04 PM - العَصر 2:52 PM -المَغرب 5:11 PM - العِشاء 6:34 PM).الغردقة ( الفجْر 5:06 AM - الشروق 6:36 AM - الظُّهْر 11:51 AM - العَصر 2:46 PM - المَغرب 5:06 PM - العِشاء 6:26 PM).