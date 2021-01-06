أنصار ترامب ينزعون العلم من فوق الكونجرس

أنزل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، منذ قليل، العلم الأمريكي من فوق مقر الكونجرس بعد اقتحامه لمنع التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.من جانبهم، اتهم نواب أمريكيون أنصار ترمب بقيادة محاولة "انقلاب" على السلطة الشرعية.وأطلقت قوات أمن الكونجرس الأمريكي النار على أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمنع وصولهم إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين اجتمعوا للتصديق على نتيجة فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.