عمرو وهبة يعلن إصابته بفيروس كورونا

كشف الفنان الكوميدي عمرو وهبة، عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما أجرى مسحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وكتب وهبة عبر خاصية الأستوري عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام: "الحمد لله بعد عدة إصابات ومجموعة مستشفيات وباقة من التحاليل والأشعات عملت مسحة جديدة والنتيجة الحمد الله طلعت... بردو بوزيتيف".يذكر أن عمرو وهبة قد شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل فالنتينو مع الزعيم عادل إمام والفنانة دلال عبدالعزيز والفنانة داليا البحيري والفنان حمدي الميرغني وطارق الإبياري وإلهام عبدالبديع وآخرون وهو من إخراج رامي إمام ومن تأليف أيمن بهجت قمر.