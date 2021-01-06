إحالة عاملة نظافة ونجلتها للمحاكمة لسرقتهما مصوغات ذهبية من فيلا بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، بإحالة عاملة نظافة ونجلتها للمحاكمة لسرقتهم مصوغات ذهبية تقدر بـ٩٠ ألف جنيه من داخل فيلا بكمبوند بالتجمع.وذكر قرار الإحالة ان المتهمتان "سعاد.خ" ونجلتها "عزة. م" أقروا بسرقتهم لمصوغات ذهبية من داخل فيلا بكمبوند بمنطقة التجمع.وأقرت المتهمة الأولى بأنها تعمل عاملة نظافة بالكمبوند محل الواقعة وكثير ما تتردد على الفيلل والشقق السكنية لتنظيفها للسكان بمقابل مادى.وترددت على الفيلا محل الواقعة أكثر من مرة لتنظيفها وشاهدت كمية كبيرة من المصوغات الذهبية فخمر في ذهنها سرقتها بمساعدة نجلتها.وفور توجهها لتنظيف الفيلا أحضرت نجلتها لمساعدتها وقاموا بسرقة المصوغات ولذوا بالفرار.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع من سيدة تتهم عاملة نظافة ونجلتها بسرقة مصوغاتها الذهبية وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمتان وضبطهم وأرشدوا عن مكان المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.