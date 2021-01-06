«التعليم» تستعد لتحميل النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتجهيز النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، على موقعها الإلكتروني الرسمي.وتفيد هذه النماذج طلاب الثانوية العامة، للتدريب على شكل الأسئلة بشكلها الإلكتروني الجديد.وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يتم تحميل هذه النماذج شهر فبراير المقبل لتدريب الطلاب.جدير بالذكر أنه سيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة 19 يونيو المقبل وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، إلكترونيا على أجهزة التابلت.