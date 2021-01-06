تسليم لقاح كورونا لمعهد كبد المحلة الأسبوع المقبل

كشف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تسليم مستشفى الكبد بالمحلة لقاح فيروس كورونا خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن الفئات المستحقة وهم مرضى "الأورام - الأمراض المزمنة - الغسيل الكلوى - الأمراض المناعية - المسنين"، مضيفا أنه سيتم تسجيل بيانات المرضى عبر الموقع الإلكترونى المعلن عنه من قبل وزارة الصحة.وأوضح، أنه تم الانتهاء من تجهيز مخطط سير الإجراءات داخل مستشفى الكبد بالمحلة وهو المكان الوحيد بمحافظة الغربية المخصص للحصول على لقاح كورونا، حيث سيقوم المواطن بعد تسجيل بياناته على الموقع الإلكترونى على الذهاب إلى المستشفى والدخول فى البداية لمنطقة الإرشاد ومساعدة كبار السن والاحتياجات الخاصة، ثم منطقة مناظرة وقياس درجة الحرارة يليها المنطقة الإدارية لمراجعة بيانات التسجيل، ثم منطقة غرفة الموافقة المستنيرة ويختتم بغرفة تطعيم اللقاح.وأشار وكيل صحة الغربية، إلى أنه تم تجهيز عيادة خاصة لمتابعة الحالة ما بعد التطعيم، فضلا عن منطقة انتظار فى حالة تواجد عدد كبير من المواطنين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد.