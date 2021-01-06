ضبط 4 كيلو كوكايين في مطار إسطنبول

أعلن ضباط الجمارك في مطار إسطنبول، اليوم الأربعاء، في ضبط كمية من الكوكايين تبلغ نحو 4 كيلوجرامات، في بطون 3 ركاب قادمين من كولومبيا.وقالت مصادر وفق لموقع "تركيا الآن"، إن إدارة الجمارك في مطار إسطنبول ضبطت 3880 جرامًا من الكوكايين من خلال استخدام جهاز فحص خاص للكشف عن العبوات وكبسولات الدواء، في بطون ثلاثة ركاب قادمين من كولومبي.والشهر الماضي، ضبطت سلطات مطار إسطنبول الدولي، أكثر من 2 كيلو جرام من مادة الكوكايين المخدرة، بحوزة مسافر ألماني.