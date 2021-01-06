وزير ماليزي: يجب أن يدفع أصحاب الأعمال تكاليف لقاح كورونا

قال وزير الموارد البشرية الماليزي، إم سارافانان في بيان اليوم الأربعاء إن أصحاب الأعمال الماليزيين يجب أن يغطوا تكاليف اختبارات فيروس كورونا وتطعيم العمال المهاجرين، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.وتأتي الخطوة تماشيا مع البند رقم 24 مما يعرف بـ"قانون الحد الأدنى من المعايير للإسكان والمرافق للعمال".يشار إلى أن اللقاح المضاد لكورونا مجاني للماليزيين وربما يتم إعطاؤه لهؤلاء الذين يبلغون 18 عاما وفوق ذلك.وتنفق ماليزيا 16.6 مليون رينجنت على تخزين اللقاح فى ظروف شديدة البرودة.وكان وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، داتوك سيري محمد ازمين علي قد قال الشهر الماضي إن الحكومة تتوقع تسلم أول دفعة من لقاح ضد فيروس كورونا من شركة "فايزر" في فبراير المقبل