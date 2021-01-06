ضبط مالك مخبز سياحي بـ 1.75 طن دقيق فاخر مجهول المصدر بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، من ضبط مالك مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.وضبط بحوزته (1،75 طن دقيق فاخر) بدون مستندات مجهولة المصدر لإدخالها في عملية تصنيع المخبوزات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.