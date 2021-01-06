«ريما» يقترب من المليون الأول في شباك التذاكر
الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:50 م
حسين الجنديطباعة
اقترب الفيلم السينمائي الجديد "ريما" من المليون الأول في الإيرادات الخاصة بشباك التذاكر، وحقق تحديدا 920 ألف و183 جنيها وهي إيرادات معقولة في ظل نسبة حضور 50 % بسبب تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
الفيلم يتنافس مع 7 أفلام أخرى هي "زنزانة 7"، "الصندوق الأسود"، "خان تيولا"، "توأم روحي"، "عفريت ترانزيت"، "الخطة العايمة"، وفيلم "صابر وراضي" تعرض حاليا.
و فيلم "ريما" بطولة محمد ثروت، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مايا نصري، هالة فاخر، علاء مرسي، ومن إخراج معتز حسام.
الفيلم يتنافس مع 7 أفلام أخرى هي "زنزانة 7"، "الصندوق الأسود"، "خان تيولا"، "توأم روحي"، "عفريت ترانزيت"، "الخطة العايمة"، وفيلم "صابر وراضي" تعرض حاليا.
و فيلم "ريما" بطولة محمد ثروت، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مايا نصري، هالة فاخر، علاء مرسي، ومن إخراج معتز حسام.