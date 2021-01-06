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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ريما» يقترب من المليون الأول في شباك التذاكر

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:50 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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اقترب الفيلم السينمائي الجديد "ريما" من المليون الأول في الإيرادات الخاصة بشباك التذاكر، وحقق تحديدا 920 ألف و183 جنيها وهي إيرادات معقولة في ظل نسبة حضور 50 % بسبب تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

الفيلم يتنافس مع 7 أفلام أخرى هي "زنزانة 7"، "الصندوق الأسود"، "خان تيولا"، "توأم روحي"، "عفريت ترانزيت"، "الخطة العايمة"، وفيلم "صابر وراضي" تعرض حاليا.

و فيلم "ريما" بطولة محمد ثروت، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مايا نصري، هالة فاخر، علاء مرسي، ومن إخراج معتز حسام.

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