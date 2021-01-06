«ريما» يقترب من المليون الأول في شباك التذاكر

اقترب الفيلم السينمائي الجديد "ريما" من المليون الأول في الإيرادات الخاصة بشباك التذاكر، وحقق تحديدا 920 ألف و183 جنيها وهي إيرادات معقولة في ظل نسبة حضور 50 % بسبب تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".الفيلم يتنافس مع 7 أفلام أخرى هي "زنزانة 7"، "الصندوق الأسود"، "خان تيولا"، "توأم روحي"، "عفريت ترانزيت"، "الخطة العايمة"، وفيلم "صابر وراضي" تعرض حاليا.و فيلم "ريما" بطولة محمد ثروت، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مايا نصري، هالة فاخر، علاء مرسي، ومن إخراج معتز حسام.