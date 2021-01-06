رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«انتي الأهم» يطلق ماراثون رياضي لدعم ضعاف السمع من السيدات والفتيات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:48 ص
مبادرة أنتي الأهم
مبادرة أنتي الأهم
محمد الشريف
طباعة
تستعد مبادرة "انتي الأهم" ومؤسسة سفراء العمل التطوعي بالتعاون مع "مارثون كايرو"، لإطلاق أكبر ماراثون رياضي لدعم متحدي الإعاقة السمعية من خلال توجيه عوائد اليوم للفتيات والسيدات ضعاف السمع.

ومن جهته، قال الدكتور عمرو حسن، مؤسس مبادرة "اانتي الأهم"، إنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني 466 مليون شخص على الصعيد العالمي من فقدان السمع منهم 34 مليون طفل.

بينما وصل عدد ضعاف السمع في مصر إلى 7.5 مليون مواطن وفقا لآخر الإحصائيات، بهدف توجيه الأنظار نحو تلك الفئة ودعم مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم وتحديدا لدعم المرأة والفتاة المصرية التي تعاني من الإعاقة السمعية.

وقال حاتم الروبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سفراء العمل التطوعي للتنمية المستدامة، إن التعاون القائم مع مبادرة "انتي الأهم" و"كايرو مارثوان" يعكس دور المجتمع المدني وقوته في توجيه الأنظار نحو قضايا بعينها.

ويعد دعم سيدات وفتيات مصر متحدي الإعاقة السمعية من القضايا الإنسانية التي لها أولوية وترسيخ لدور الرياضة وخلق أنماط جديدة للشباب المصري.

"بنسمع بعض" مبادرة ليس لدعم السيدات والفتيات متحدي الإعاقة السمعية فقط، لكن دعوة لأهمية ثقافة احترام الآخر وأهمية الإنصات لاحتياجاته رغم عدم قدرته على التعبير.

وأضاف سيف البكري، مدير "كايرو مارثون"، أن التاريخ المحدد لانطلاق السباق يوم الجمعة 29 يناير، وسوف يشارك فيه حوالي 500 عداء من مختلف محافظات مصر وأجانب على أن يشمل الماراثون 3 مراحل:

- الأولى جري المشاركين لمسافة 5 كيلومتر
- الثانية يشارك فيها العداءين للجري لـ21 كيلومتر
- الثالثة والأخيرة هي الجري 42 كيلو متر وسوف يوجه عائد الماراثون للسيدات والفتيات ضعاف السمع.

موضوعات متعلقة

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الصور

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

image description

ضبط مطاحن يستخدم علامات تجارية مقلدة في أسيوط

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الإمارات تعلن عودة الرحلات السياحية والصحراوية بالشارقة

الآن.. رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2021 مكتوبة

أوروبا تستعد للقاح «موديرنا»

الهند تكثف جهودها لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

عبدالدايم: مصر نموذج للتسامح ومثال لوحدة النسيج الوطني

قريبًا ديوان «سيرة الجميز» عن دار روافد لـ حبيبة الزين

وزيرة الثقافة: مصر نموذج للتسامح ومثال متفرد لوحدة النسيج الوطني

«أمكنة تلوح للغريب» أحدث إصدارات الكاتب باسم فرات