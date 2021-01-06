«انتي الأهم» يطلق ماراثون رياضي لدعم ضعاف السمع من السيدات والفتيات

تستعد مبادرة "انتي الأهم" ومؤسسة سفراء العمل التطوعي بالتعاون مع "مارثون كايرو"، لإطلاق أكبر ماراثون رياضي لدعم متحدي الإعاقة السمعية من خلال توجيه عوائد اليوم للفتيات والسيدات ضعاف السمع.ومن جهته، قال الدكتور عمرو حسن، مؤسس مبادرة "اانتي الأهم"، إنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني 466 مليون شخص على الصعيد العالمي من فقدان السمع منهم 34 مليون طفل.بينما وصل عدد ضعاف السمع في مصر إلى 7.5 مليون مواطن وفقا لآخر الإحصائيات، بهدف توجيه الأنظار نحو تلك الفئة ودعم مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم وتحديدا لدعم المرأة والفتاة المصرية التي تعاني من الإعاقة السمعية.وقال حاتم الروبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سفراء العمل التطوعي للتنمية المستدامة، إن التعاون القائم مع مبادرة "انتي الأهم" و"كايرو مارثوان" يعكس دور المجتمع المدني وقوته في توجيه الأنظار نحو قضايا بعينها.ويعد دعم سيدات وفتيات مصر متحدي الإعاقة السمعية من القضايا الإنسانية التي لها أولوية وترسيخ لدور الرياضة وخلق أنماط جديدة للشباب المصري."بنسمع بعض" مبادرة ليس لدعم السيدات والفتيات متحدي الإعاقة السمعية فقط، لكن دعوة لأهمية ثقافة احترام الآخر وأهمية الإنصات لاحتياجاته رغم عدم قدرته على التعبير.وأضاف سيف البكري، مدير "كايرو مارثون"، أن التاريخ المحدد لانطلاق السباق يوم الجمعة 29 يناير، وسوف يشارك فيه حوالي 500 عداء من مختلف محافظات مصر وأجانب على أن يشمل الماراثون 3 مراحل:- الأولى جري المشاركين لمسافة 5 كيلومتر- الثانية يشارك فيها العداءين للجري لـ21 كيلومتر- الثالثة والأخيرة هي الجري 42 كيلو متر وسوف يوجه عائد الماراثون للسيدات والفتيات ضعاف السمع.