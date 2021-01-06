«انتي الأهم» يطلق ماراثون رياضي لدعم ضعاف السمع من السيدات والفتيات

«انتي الأهم» يطلق ماراثون رياضي لدعم ضعاف السمع من السيدات والفتيات
الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:48 ص
محمد الشريفطباعة
تستعد مبادرة "انتي الأهم" ومؤسسة سفراء العمل التطوعي بالتعاون مع "مارثون كايرو"، لإطلاق أكبر ماراثون رياضي لدعم متحدي الإعاقة السمعية من خلال توجيه عوائد اليوم للفتيات والسيدات ضعاف السمع.
ومن جهته، قال الدكتور عمرو حسن، مؤسس مبادرة "اانتي الأهم"، إنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني 466 مليون شخص على الصعيد العالمي من فقدان السمع منهم 34 مليون طفل.
بينما وصل عدد ضعاف السمع في مصر إلى 7.5 مليون مواطن وفقا لآخر الإحصائيات، بهدف توجيه الأنظار نحو تلك الفئة ودعم مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم وتحديدا لدعم المرأة والفتاة المصرية التي تعاني من الإعاقة السمعية.
وقال حاتم الروبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سفراء العمل التطوعي للتنمية المستدامة، إن التعاون القائم مع مبادرة "انتي الأهم" و"كايرو مارثوان" يعكس دور المجتمع المدني وقوته في توجيه الأنظار نحو قضايا بعينها.
ويعد دعم سيدات وفتيات مصر متحدي الإعاقة السمعية من القضايا الإنسانية التي لها أولوية وترسيخ لدور الرياضة وخلق أنماط جديدة للشباب المصري.
"بنسمع بعض" مبادرة ليس لدعم السيدات والفتيات متحدي الإعاقة السمعية فقط، لكن دعوة لأهمية ثقافة احترام الآخر وأهمية الإنصات لاحتياجاته رغم عدم قدرته على التعبير.
وأضاف سيف البكري، مدير "كايرو مارثون"، أن التاريخ المحدد لانطلاق السباق يوم الجمعة 29 يناير، وسوف يشارك فيه حوالي 500 عداء من مختلف محافظات مصر وأجانب على أن يشمل الماراثون 3 مراحل:
- الأولى جري المشاركين لمسافة 5 كيلومتر
- الثانية يشارك فيها العداءين للجري لـ21 كيلومتر
- الثالثة والأخيرة هي الجري 42 كيلو متر وسوف يوجه عائد الماراثون للسيدات والفتيات ضعاف السمع.
ومن جهته، قال الدكتور عمرو حسن، مؤسس مبادرة "اانتي الأهم"، إنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني 466 مليون شخص على الصعيد العالمي من فقدان السمع منهم 34 مليون طفل.
بينما وصل عدد ضعاف السمع في مصر إلى 7.5 مليون مواطن وفقا لآخر الإحصائيات، بهدف توجيه الأنظار نحو تلك الفئة ودعم مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم وتحديدا لدعم المرأة والفتاة المصرية التي تعاني من الإعاقة السمعية.
وقال حاتم الروبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سفراء العمل التطوعي للتنمية المستدامة، إن التعاون القائم مع مبادرة "انتي الأهم" و"كايرو مارثوان" يعكس دور المجتمع المدني وقوته في توجيه الأنظار نحو قضايا بعينها.
ويعد دعم سيدات وفتيات مصر متحدي الإعاقة السمعية من القضايا الإنسانية التي لها أولوية وترسيخ لدور الرياضة وخلق أنماط جديدة للشباب المصري.
"بنسمع بعض" مبادرة ليس لدعم السيدات والفتيات متحدي الإعاقة السمعية فقط، لكن دعوة لأهمية ثقافة احترام الآخر وأهمية الإنصات لاحتياجاته رغم عدم قدرته على التعبير.
وأضاف سيف البكري، مدير "كايرو مارثون"، أن التاريخ المحدد لانطلاق السباق يوم الجمعة 29 يناير، وسوف يشارك فيه حوالي 500 عداء من مختلف محافظات مصر وأجانب على أن يشمل الماراثون 3 مراحل:
- الأولى جري المشاركين لمسافة 5 كيلومتر
- الثانية يشارك فيها العداءين للجري لـ21 كيلومتر
- الثالثة والأخيرة هي الجري 42 كيلو متر وسوف يوجه عائد الماراثون للسيدات والفتيات ضعاف السمع.