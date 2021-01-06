عبد الدايم: مصر نموذجا للتسامح ومثالا لوحدة النسيج الوطني

قدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التهنئة لأبناء الوطن من الأقباط ولجموع المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقالت إن مصر تبقى نموذجا للتسامح والتعايش ومثالا متفردا لوحدة النسيج الوطنى على مر السنين.وبهذه المناسبة تحتفل وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب، حيث تعرض فى التاسعة مساء الخميس 7 يناير فيلم ملح الأرض من مشروعات تخرج طلاب المعهد العالى للسينما بأكاديمية الفنون من اخراج بيشوي أشرف عن قصة دير الأنبا أنطونيوس، ويروي القصه الحقيقية للأب عازر أنتوني الأستاذ الجامعي الذي تخلي عن حياته في أستراليا وذهب فى رحلة للبحث عن الله والحرية، وبذلك لينتهى به المطاف كراهب مسيحي قبطي يعيش في عزله على جبل القلزم بالبحر الأحمر.يليه وفى العاشرة مساء يبث حفل مسجل للفريق المصرى الألماني كايرو ستيبس بقيادة المايسترو سباستين مولر ومشاركة مؤسسة عازف العود باسم درويش وكل من عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم، المطرب الكبير على الحجار وكورال الكاروز للمرنم القبطى ماهر فايز، عازف الاوبوا وسام أمين، ويتضمن مزيج فنى يجمع بين الإنشاد الصوفي والترانيم القبطية تمت صياغتها موسيقيًا باسلوب مبتكر يحمل طابع موسيقى الجاز منه سيوه – عنبر – بكره –اربسكان – سوا – الاسكندرية – أ – سلطان – سكون – اللحن النوبي استغفار – نغمة الاوتار – البحر - مفرقتيش – بعرف اقول – مين يدوق الحب - لك الحمد من الشعر الصوفى – شابب على طراطيف عنوانى – دعاء لله.