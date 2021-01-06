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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«يونهاب»: كوريا الجنوبية تعد لموقف قانوني ضد الحرس الثوري

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:51 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
منار أحمد
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ذكرت وكالة يونهاب في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تعد لاتخاذ الرد القانوني على احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

وبحسب الوكالة الإخبارية، فقد أوضحت الوزارة انها تعد لاتخاذ الرد القانوني كواحد من بين الإجراءات الممكنة لحل قضية الاحتجاز.

وأضافت أنها تجري عملية التحقق من حقيقة ادعاء إيران بأن احتجاز ناقلة النفط نتج عن التلوث البيئي، والجدل حول ما إذا كانت الناقلة تبحر في المياه الإقليمية أم الدولية، والتزام الجانب الإيراني بالقانون الدولي أثناء عملية صعود إلى ناقلة النفط الكورية.

وأضافت الوزارة أنه بغض النظر عن الوضع القانوني للناقلة الكورية، وطالما أنه لا يوجد دليل على عمل التلوث الخطير والمتعمد الذي يحرم حق المرور البسيط للسفينة فإننا نعتقد بأنه لم يحدث أي انتهاك للقانون الدولي.

وأفادت بأنها تجري التواصل مع الجانب الإيراني عبر قنوات دبلوماسية، مثل السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية والسفير الكوري لدى إيران، وتخطط لإرسال وفد حكومي إلى إيران وزيارة النائب الأول لوزيرة الخارجية تشوي جونغ-غون لإيران في وقت قريب، مضيفة أنها تسعى للتعاون مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودولة قطر، وسلطنة عمان، فضلا عن فيتنام، وميانمار، وإندونيسيا التي منها البحارة المحتجزون الأجانب منها.

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