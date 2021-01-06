انتظام الحركة المرورية على محور شبرا بنها الحر والطريق الإقليمي

أكدت إدارة مرور القليوبية انتظام الحركة المرورية على الطرق السريعة ومحور بنها – شبرا الحر والطريق الإقليمي بعد تحسن الرؤية ورفع الشبورة المائية.وطالبت إدارة المرور المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية خاصة فى الساعات الصباحية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.وكانت الشبورة المائية قد غطت سماء القليوبية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وتسببت في حجب الرؤية على الطرق السريعة والزراعية.كانت أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق شبرا - بنها الحر في الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع أي حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة ووضوح الرؤية.من جانبها فرضت الإدارة العامة للمرور لمرور القليوبية برئاسة العميد أمجد محفوظ حالة من الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات منعا للحوادث بسبب غلق عدد من الطرق نتيجة لظهور الشبورة المائية.يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت المواطنين من وجود شبورة مائية صباحية تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية فى الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد وسيناء والسواحل الشمالية.