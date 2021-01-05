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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1637 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:52 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
أش أ
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 1637 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 445439 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 4078984 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

أضاف البيان أنه تم تسجيل 43 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7581 حالة، كما تم تسجيل 1736 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 416708 حالات.

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