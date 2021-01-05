الخميس.. عزاء الراحل سيد عبدالغنى بمقر نقابة المحامين

تقيم نقابة المحامين وأسرة الراحل سيد عبدالغني أمين صندوق نقابة المحامين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، رئيس الحزب الناصري، الخميس المقبل، تأبينًا وعزاءً للراحل بمقر النقابة بشارع رمسيس عقب صلاة المغرب.ويتلقى العزاء نقيب المحامين رجائي عطية، وأعضاء مجلس النقابة، وأفراد أسرة الراحل.يشار إلى أن جنازة الراحل شيعت من مسجد السيدة نفيسة وتقدم المشيعين نقيب المحامين رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.و«عبدالغني» توفى اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا بعد تاريخ حافل من العمل النقابي والوطني.