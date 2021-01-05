القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد





كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثانى بهذه المناسبة.

بعث الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جاء نصها:قداسة البابا تواضروس الثانىبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيةيسعدنى أن أهنئ قداستكم بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.وإنني أنتهز هذه المناسبة لأعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة.كما أنني أشيد بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط، ووفائهم بالمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوية الحامية للوطن والحصن المنيع للشعب..بارككم الله ورعاكم، وكل عام وقداستكم بخير.هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، توجيهًا لتهنئة كافة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود الأقباط من رجال القوات المسلحة وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.كما أصدر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا مماثلًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والجنود الأقباط من رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة.