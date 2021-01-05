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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف ملابسات فيديو ترويع المواطنين بكلب في الجيزة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:10 م
ترويع المواطنين بكلب
ترويع المواطنين بكلب في الجيزة
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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رصدت المتابعة الأمنية تداول فيديو بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لشخص يروع المواطنين بكلب.

وبجمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن تحديد هوية الشخص المعنى بالفيديو وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وتبين ورود بلاغ لقسم شرطة إمبابة من (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) مصاب بسحجات بالساعد واليد والقدم، بأنه حال تواجده بموقف سيارات كائن بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين (عامل كارتة- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها (الشخص المعنى بالفيديو) لمناصرة عامل الكارتة ممسكًا كلبا وتعدى عليه محدثًا إصابته المشار إليها، حيث أمكن ضبط (عامل الكارتة) واتخاذ الإجراءات القانونية قبله وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله.

وأمكن ضبط المعنى بالفيديو بحوزته الكلب المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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