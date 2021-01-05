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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: تطعيم مليون شخص ضد كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:19 م
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
وكالات
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أعلن المعهد الذي طور لقاح "سبوتنيك في" الروسي، الثلاثاء، أن روسيا قامت بتطعيم أكثر من مليون شخص ضد مرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن ألكسندر جينسبرج، رئيس معهد جماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، قوله إنه يتم منح حوالي 100 ألف جرعة من اللقاح كل يوم.

وطور معهد جماليا أول لقاح في العالم تمت الموافقة عليه، وبدأت روسيا حملة التطعيم في أوائل ديسمبر الماضي

ومارس الرئيس فلاديمير بوتين ضغوطا على السلطات الصحية لتسريع وتيرة التطعيمات.

وبحلول نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يكون قد تم تطعيم 70% من سكان روسيا البالغ عددهم 146 مليون نسمة، وفقا لتقارير سابقة.

وتخطط روسيا لإنتاج نصف مليار جرعة لقاح في العام الجاري، تخصص للتصدير.

ويحتاج من يتلقى اللقاح لجرعتين من "سبوتنيك في" لاكتساب المناعة، التي يقال إنها تتكون في غضون 42 يوما.

وانخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا مؤخرا، حيث تم تسجيل 24200 حالة إصابة جديدة، اليوم الثلاثاء، مقارنة بأعلى عدد تم تسجيله مؤخرا، وبلغ 28 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

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