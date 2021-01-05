السعودية تعلن عودة كاملة للعلاقات مع قطر وطي الخلافات

وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، عقب انتهاء القمة الخليجية، أن توقيع اتفاق العلا في القمة طي كامل للخلاف مع قطر، وفق قناة "العربية".وشدد وزير الخارجية السعودي على أنهم عملوا على إنجاز المصالحة مع قطر عبر سنوات.وقال فيصل بن فرحان إنهم سيعملون كمنظومة موحدة لمواجهة التحديات في المنطق، مشيرا إلى أن إنجاز قمة العلا اليوم سينعكس على استقرار المنطقة.